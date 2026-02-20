Размер шрифта
Путин принял участие в совещании судей

Путин дал наставление судьям в Верховном суде
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Владимир Путин 19 февраля принял участие в ежегодном совещании судей в Верховном суде, впервые посетив высшую инстанцию после назначения на пост ее председателя Игоря Краснова. Об этом пишет РИА Новости.

На мероприятии присутствовали представители судебной власти, а также высокопоставленные чиновники и главы силовых ведомств, включая директора ФСБ Александра Бортникова, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

В своем обращении к судьям Владимир Путин подчеркнул, что заключение под стражу предпринимателей и обвиняемых в экономических преступлениях должно оставаться исключительной мерой. Президент отметил, что в 2025 году число арестов по таким делам сократилось на 6,2%, в то время как количество случаев применения домашнего ареста увеличилось на 2%.

Глава государства выразил мнение, что принцип «вор должен сидеть в тюрьме» не всегда применим при незначительных правонарушениях. При этом он акцентировал внимание на важности неотвратимости наказания, оставив за судьями право определять его меру.

Ранее Верховный суд поставил на особый контроль дела участников СВО, касающиеся социальных гарантий.
 
