Тарасова отреагировала на первую медаль российских спортсменов на Олимпиаде

Татьяна Тарасова: очень рада и счастлива за Никиту Филиппова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Тарасова поздравила Филиппова и его тренера.

«Я очень рада за него, просто счастлива!» — заявила она.

Филиппов финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, заняв второе место в спринте. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Спортсмен стал первым из россиян, кто поднялся на пьедестал на Олимпиаде-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Играх. Этот вид спорта впервые включен в олимпийскую программу.

Позднее Филиппов заявил, что олимпийский чемпион Йоханнес Клебо смог бы составить конкуренцию в его виде спорта.

Ранее Филиппов назвал легендарной темой завоеванное серебро на Олимпиаде.