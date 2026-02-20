Размер шрифта
Канадская фристайлистка потеряла равновесие и ударилась головой в хафпайпе

Канадскую фристайлистку Шарп увезли на носилках после падения на Олимпиаде
РИА Новости

Канадская фристайлистка Кэсси Шарп, олимпийская чемпионка 2018 года, упала во время второй попытки в квалификации в хафпайпе на Олимпийских играх в Италии и получила травму. Об этом сообщает TVA Sports.

В публикации отмечается, что Шарп потеряла равновесие и сильно ударилась головой о землю.

После падения фристайлистка 10 минут оставалась на снегу, пока спасатели оказывали ей помощь. Шарп эвакуировали на специальных медицинских санях.

Канадская фристайлистка квалифицировалась в финал с третьим результатом, он запланирован на 21 февраля. Пока неизвестно, сможет ли Шарп поучаствовать в финале.

16 февраля сообщалось, что финский фристайлист Элиас Лаюнен получил травму во время квалификационных соревнований в дисциплине биг-эйр на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен неудачно приземлился после выполнения прыжка, упав на спину, и остался лежать без движения. Спасатели эвакуировали Лаюнена с трассы на носилках и доставили в больницу.

Ранее стало известно, сколько операций перенесет американка, получившая травму на Олимпиаде.
 
