Дмитриев пошутил об Обаме и инопланетянах

Дмитриев в шутку заявил, что инопланетяне убедились в ненадежности Обамы

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил в социальной сети X, что теперь даже инопланетяне знают о ненадежности бывшего президента США Барака Обамы.

«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты», — написал он.

Так руководитель РФПИ отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Обама «выдал секретную информацию» инопланетян. По словам американского лидера, экс-глава Белого дома «совершил большую ошибку».

На прошлой неделе в подкасте No Lie with Brian Tyler Cohen Обама неожиданно высказался о существовании внеземной жизни и слухах вокруг «Зоны 51». На вопрос ведущего, реальны ли инопланетяне, бывший президент Соединенных Штатов ответил: «Они существуют, но я их никогда не видел». При этом он сразу же отверг популярные версии о том, что внеземные существа якобы содержатся на секретной базе в штате Невада.

Ранее сообщалось, что Трампу доложили о пришельцах и их гибридах на Земле.