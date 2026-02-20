Названы самые выгодные месяцы для увольнения в 2026 году

Вопрос о том, в какие месяцы 2026 года выгоднее всего увольняться с работы, связан прежде всего с расчетом компенсации за неиспользованные отпускные дни, премиями и средним заработком, который входит в расчеты при увольнении. Если сотрудник увольняется первого числа следующего месяца, в расчет среднего заработка попадет полный месяц работы, а это может положительно повлиять на сумму компенсации и отпускных.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Зеленкова, HR-директор КГ PROGRESS.

«Кроме того, в компаниях часто привязка премий к кварталам, полугодию или году. Если работодатель выплачивает годовые или квартальные премии, логично планировать увольнение после завершения этих периодов, чтобы включить соответствующие выплаты в расчет среднего заработка и соответственно повысить итоговую сумму компенсации при уходе», — объяснила она.

По словам Зеленковой, наиболее выгодные месяцы для увольнения в 2026 году — декабрь, март и сентябрь. Причины связаны с особенностями начисления бонусов, отпускных и количества рабочих дней в месяце.

«Декабрь выгоден тем, что компании закрывают годовые бюджеты и выплачивают премии. Увольнение после получения бонуса позволяет сохранить все выплаты полностью», — пояснила эксперт.

В марте больше всего рабочих дней по сравнению с первыми месяцами после новогодних праздников, а значит, расчет отпускных и среднего дневного заработка будет более выгодным.

«Сентябрь — еще один золотой месяц. В это время заканчивают укомплектовать штат после летних отпусков, часто пересматриваются KPI и бонусы, усиливаются команды, а поток работы в некоторых сферах позволяет завершить проекты и уйти без ущерба для репутации», — отметила Зеленкова.

Планируя увольнение, имеет смысл учитывать и практические последствия — в том числе период поиска новой работы, активность рекрутинга на рынке и собственные карьерные планы. Увольнение непосредственно перед отпускным сезоном или крупной административной паузой может затянуть процесс перехода, тогда как уход в начале месяца с максимальным включенным в расчет доходом дает больше стабильности и финансовой уверенности в переходный период.

«Чтобы увольнение было максимально выгодным, важно планировать дату заранее: обсудить с HR, учесть сроки уведомления и убедиться, что все выплаты и документы оформлены. Обычно разумно подавать заявление за две-четыре недели до желаемой даты, чтобы не потерять бонусы и корректно рассчитать отпускные», — резюмировала она.

