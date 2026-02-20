Размер шрифта
Российская фигуристка упала во время произвольной программы на Олимпийских играх

Петросян упала во время произвольной программы на Олимпиаде
Claudia Greco/Reuters

Российская фигуристка Аделия Петросян упала во время произвольной программы на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по сумме двух программ Петросян получила 214,53 балла; 72,89 балла за короткую и 141,64 за произвольную.

Во время исполнения четвертого тулупа фигуристка ошиблась, но чисто исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и двойного тулупа, тройной флип.

Сейчас Россия занимает промежуточное второе место.

До этого сообщалось, что сотрудники арены осматривают баннеры российских болельщиков фигуристки Аделии Петросян перед началом ее выступления с произвольной программой на зимней Олимпиаде в Италии.

10 февраля группа российских болельщиков принесла на выступление фигуриста Петра Гуменника триколор. По их словам, они согласовали этот момент с работниками арены и не получили отказа.

До этого сообщалось, что судья из США, занизивший оценки Петросян в короткой программе, не судит произвольную.
 
