Россиян предупредили о самых частых ошибках при пожаре

Эксперт Голованов: покидать горящее здание нельзя тем же путем, по которому зашли

Первые минуты после начала пожара — самые опасные. В состоянии стресса люди совершают ошибки, которые резко повышают риск травм и гибели. О том, какие шаги имеют значение и как правильно эвакуироваться при пожаре в ТЦ или офисном здании, «Газете.Ru» рассказал Андрей Голованов, операционный директор компании «Альянс «Комплексная безопасность».

В 2025 году по России фиксировалось около тысячи пожаров в сутки. Эти цифры наглядно показывают: риск возгорания может возникнуть в любом месте и в любое время.

«Типичные ошибки людей: пытаться воспользоваться лифтом, вернуться за своими вещами или даже выпрыгнуть с балкона. Часто логичными кажутся шаги, которые на практике только ухудшают ситуацию. Например, попытка открыть окна, чтобы «выпустить дым», приводит к обратному эффекту — усилению горения из-за притока кислорода», — объяснил он.

Еще одна распространенная ошибка — пытаться покинуть здание тем же маршрутом, по которому человек в него вошел, игнорируя эвакуационные указатели.

«Между тем эти зеленые знаки являются ключевыми ориентирами в условиях пожара: они указывают кратчайшие и безопасные пути выхода и остаются видимыми даже при отключении электроэнергии. Особенно важно ориентироваться не на дальний знак в конце коридора, а искать самый ближайший — это поможет не зайти в тупик», — посоветовал он.

Надпись «ВЫХОД» над дверью означает начало организованного эвакуационного пути, который, как правило, ведет к лестничному маршу.

«В офисных зданиях и торговых центрах эти зоны спроектированы как противопожарные отсеки: огонь и дым из других частей здания не должны в них проникать. Попав внутрь, человек оказывается в изолированном безопасном пространстве и может спокойно спускаться на улицу», — отметил эксперт.

Существуют и менее очевидные, но критически важные действия. Одно из них — закрытие дверей при переходе из одного помещения в другое.

«Это замедляет распространение дыма и дает дополнительное время спасателям и людям внутри здания. Однако ни в коем случае нельзя запирать двери на ключ», — предупредил Голованов.

Если один путь перекрыт огнем, постарайтесь найти альтернативный с помощью эвакуационных знаков. А если все варианты недоступны, рекомендуется найти помещение с более чистым воздухом и закрыть щели ветошью. Важно обозначить свое местонахождение и не перемещаться без необходимости. В больших зданиях, как правило, должны находиться зоны, удаленные от очага возгорания, где можно безопасно дождаться помощи.

«После выхода из здания люди часто совершают еще одну опасную ошибку — остаются вблизи очага пожара или пытаются вернуться внутрь. Однако и полностью расходиться сразу после эвакуации тоже не стоит. На этом этапе важно отойти на расстояние 50–100 метров, чтобы не мешать работе экстренных служб и освободить подъездные пути для спецтехники. Как правило, точка сбора обозначена зеленым квадратом с четырьмя стрелками. Здесь проводится перекличка, чтобы убедиться, что все покинули здание», — отметил эксперт.

Если выясняется, что кто-то мог остаться внутри, эту информацию необходимо немедленно передать спасателям. Возвращаться в здание можно только после разрешения пожарных.

«Пожарная безопасность часто воспринимается как формальность и набор абстрактных требований. Однако в чрезвычайной ситуации решают практика, понимание происходящего и способность действовать осознанно», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что треть россиян не знают, как вести себя при чрезвычайной ситуации.