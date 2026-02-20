Один человек погиб при атаке ВСУ на Севастополь

В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь погиб 30-летний мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, этот человек, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Мужчина получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколов от сбитого дрона. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, где медики провели реанимационные мероприятия. Однако спасти пострадавшего не удалось.

Также чиновник заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота продолжают отражать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что российские военные уже сбили 16 вражеских дронов.

Кроме того, губернатор рассказал, что, по предварительным данным, в районе улицы Маршала Крылова в двух многоквартирных домах выбило стекла, а в переулке Ставковый были повреждены шесть частных домовладений.

Незадолго до этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака БПЛА ВСУ.

По информации министерства обороны РФ, силы ПВО вечером 19 февраля перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.