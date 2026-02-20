Орбан призвал Украину одуматься и прекратить шантажировать Венгрию

Венгрии есть чем ответить Украине, если она не прекратит попытки шантажировать Будапешт остановкой транзита нефти из России. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам заседания «Совета мира» в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

По словам политика, его страна не угрожает Киеву.

«Я не хочу торопиться, но мы также держим в уме, что поставки электроэнергии на Украину осуществляются через Венгрию. Мы надеемся, что украинцы одумаются, и после того, как их первая попытка шантажа, сеяния смуты и хаоса провалится, они не будут продолжать. Если же они продолжат, у нас есть идеи, как ответить», — сказал Орбан.

Накануне словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибается, если думает, что нефтяной шантаж Словакии приблизит Киев к Евросоюзу.

13 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов. Министр считает, что так Киев пытается оказать помощь венгерской оппозиционной партии «Тиса», с которой ведет борьбу правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Сийярто охарактеризовал действия украинской стороны как грубое вмешательство в выборы.

18 февраля Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за ее отказа поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан назвал Украину врагом Венгрии.