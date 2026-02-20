Размер шрифта
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

Amanda Perobelli/Reuters

На Олимпиаде в Италии американская фигуристка Алиса Лю взяла золото в женском одиночном фигурном катании, россиянка Аделия Петросян завершила соревнования на шестой позиции. Об этом говорится на официальном сайте ОИ.

По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64 соответственно). Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла (76,59 и 150,20). Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовую награду также увезла представительница Японии Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Тем не менее остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

18-летняя Петросян заявила, что планирует выступить на Олимпиаде 2030 года.

До этого сообщалось, что сотрудники арены осматривают баннеры болельщиков Петросян перед началом ее выступления с произвольной программой на Олимпиаде.

Ранее Валиева осталась единственной россиянкой с мировыми рекордами в фигурном катании.
 
