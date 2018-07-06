Путин в поздравлении Назарбаеву отметил его высокий международный авторитет

Российский президент Владимир Путин поздравил своего коллегу из Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рожденья. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, идеи Назарбаева, связанные с евразийской интеграцией, способствуют социально-экономическому развитию Казахстана и России, а также обеспечивают стабильность и безопасность на континенте.

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«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали заслуженное уважение граждан Казахстана, а также высокий международный авторитет», — заявил Путин.

Он также высоко оценил «добрые, товарищеские» отношения, которые у него установились с коллегой из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Путин похвалил президента Казахстана за умение окружать себя молодыми людьми.