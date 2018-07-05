Меркель и Орбан поссорились из-за беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель поссорились с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за различных взглядов на ответственность Европы перед беженцами во время напряженной конференции в Берлине по вопросам европейской миграционной политики, передает агентство Reuters.

«Мы никогда не должны забывать, что речь идет о людях, речь идет о людях, которые приходят к нам, и это имеет отношение к основному посланию Европы: человечность», — сказала Меркель.

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Она отметила, что человечность — это душа Европы, и если Европа хочет сохранить свою душу, то не может просто отделиться от нужд и страданий людей.

Виктор Орбан, который с 2015 года позиционирует себя как противник Меркель в миграционной политике, сказал, что Европа лучше всего проявляет человечность, устраняя стимулы для прихода беженцев на континент.

Ранее глава МВД ФРГ назвал срок пребывания мигрантов в транзитных лагерях.