Меркель и Орбан поссорились из-за беженцев
Канцлер Германии Ангела Меркель поссорились с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за различных взглядов на ответственность Европы перед беженцами во время напряженной конференции в Берлине по вопросам европейской миграционной политики, передает агентство Reuters.
«Мы никогда не должны забывать, что речь идет о людях, речь идет о людях, которые приходят к нам, и это имеет отношение к основному посланию Европы: человечность», — сказала Меркель.
Она отметила, что человечность — это душа Европы, и если Европа хочет сохранить свою душу, то не может просто отделиться от нужд и страданий людей.
Виктор Орбан, который с 2015 года позиционирует себя как противник Меркель в миграционной политике, сказал, что Европа лучше всего проявляет человечность, устраняя стимулы для прихода беженцев на континент.
Ранее глава МВД ФРГ назвал срок пребывания мигрантов в транзитных лагерях.