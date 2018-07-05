В Госдуме назвали инцидент в Эймсбери свидетельством разгула преступности в Британии

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повторение инцидента возле Солсбери свидетельствует о разгуле преступности в Великобритании, сообщает РИА «Новости».

Швыткин также подчеркнул, что отравление в Эймсбери, расположенном неподалеку от Солсбери, говорит о неспособности британских правоохранительных органов обеспечить безопасность собственных граждан. Также он назвал причиной инцидента «внутренний беспорядок в самой стране».

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«Это говорит о разгуле преступности в Великобритании, отсутствии должной работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению соответствующих преступлений», — заявил Швыткин.

Два человека были найдены без сознания 30 июня в городе Эймсбери, расположенном неподалеку от Солсбери, где ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Их доставили в больницу с подозрением на передозировку наркотиками, однако позднее выяснилось, что они отравились тем же веществом «Новичок», что и Скрипали.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании приступила к поискам «Новичка», чтобы избежать дальнейших отравлений.