Американский сенатор предупредил о «драконовских мерах» против России

Американский сенатор Джон Нили Кеннеди, член делегации конгресса США, посетившей Россию, предупредил о возможных «драконовских мерах» в отношении Москвы. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Отвечая на вопрос о возможном ответном визите российской делегации в Вашингтон, Кеннеди отметил, что для начала американским властям необходимо «увидеть изменения в поведении России».

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«Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет», — сказал сенатор.

На уточняющий вопрос, что будут означать «драконовские меры», Кеннеди уклонился от прямого ответа, сказав, что они будут зависеть от действий России. Сенатор добавил, что хотел быть налаживания отношений между США и Россией.

«Мне лично бы этого хотелось. Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение. Все очень просто», — заключил Кеннеди.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российских парламентариев может совершить визит в США осенью.