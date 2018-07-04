В Финляндии из-за встречи Путина и Трампа задумались о внутреннем погранконтроле

Заместитель начальника штаба финской пограничной службы Киммо Эломаа рассказал, что в связи со встречей российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в стране могут ввести пограничный контроль. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

По словам Эломаа, данных о конкретной угрозе безопасности нет, но пограничная служба активизировала сотрудничество с другими службами, отвечающими за безопасность.

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«Правительство решает, следует ли вводить внутренний пограничный контроль», — сказал Эломаа.

Он добавил, что в настоящее время пограничная охрана готовится к введению контроля, если решение о нем будет принято.

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