В Финляндии из-за встречи Путина и Трампа задумались о внутреннем погранконтроле

На месте наезда автомобиля на пешеходов в Хельсинки, 28 июля 2017 года Roni Rekomaa/Lehtikuva/Reuters

Заместитель начальника штаба финской пограничной службы Киммо Эломаа рассказал, что в связи со встречей российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в стране могут ввести пограничный контроль. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

По словам Эломаа, данных о конкретной угрозе безопасности нет, но пограничная служба активизировала сотрудничество с другими службами, отвечающими за безопасность.

Реклама

«Правительство решает, следует ли вводить внутренний пограничный контроль», — сказал Эломаа.

Он добавил, что в настоящее время пограничная охрана готовится к введению контроля, если решение о нем будет принято.

Ранее Time объяснил, почему Хельсинки идеальное место для встречи Трампа и Путина.