Соратник Саакашвили решил участвовать в выборах президента на Украине

Соратник бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Юрий Деревянко заявил о намерении участвовать в выборах украинского президента. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По слова Деревянко, граждане Украины должны мыслить категориями блокчейн, робототехники, смарт-контрактов и Big Data вместо категорий коррупции, олигархии, бюрократии, а также борьбы с ними.

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«Я иду в президенты, чтобы создать новую систему — систему неоэкономики и цифрового государства», — написал Деревянко.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила, что будет бороться за пост президента Украины на выборах в 2019 году.