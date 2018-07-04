NYT: администрация Трампа отказывается от политики позитивной дискриминации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/345/11785345/AP_18100589509703-pic905-895x505-39390.jpg">

Администрация президента США Дональда Трампа решила отказаться от политики позитивной дискриминации администрации экс-президента Барака Обамы, которая действует в образовательных учреждениях, пишет газета The New York Times.

NYT пишет, что администрация Трампа таким образом провозгласила, что теперь будет отстаивать новые правила приема в университеты без учета расы. В совместном письме министерства образования и юстиции США говорится о том, что ведомства отменили семь принципов политики позитивной дискриминации Барака Обамы, которые «защищают политические предпочтения и позиции, выходящие за рамки требований Конституции».

Реклама

В материале отмечается, что выпущенные во вторник документы не имеют юридической силы. Издание добавляет, что некоторые колледжи заявили, что будут ждать и наблюдать за дальнейшими действиями министерства образования США в отношении нового руководства, другие же сообщили, что будут продолжать политику позитивной дискриминации, право на которую предусмотрено Верховным Судом США.

Ранее стало известно, что носившую имя генерала армии США школу переименуют в честь Обамы.