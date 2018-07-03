Посольство: Лондон распространяет сведения по делу Скрипалей через вбросы в СМИ

Публикация в таблоиде Sun о подозреваемых в отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии свидетельствует о том, что информация об инциденте в Солсбери по-прежнему распространяется через утечки в СМИ, передает РИА «Новости» заявление представителя посольства России в Лондоне.

Издание Sun опубликовало информацию со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде, согласно которой полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по делу Скрипалей. Как утверждается в статье, подозреваемые покинули Великобританию в течение 24 часов после покушения и сейчас находятся в России.

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«Россия не меньше Великобритании заинтересована в установлении исполнителей этого преступления против российских граждан. Однако нам сложно всерьез комментировать газетную публикацию, которая, уже по традиции, основана на непонятных источниках и сопровождается множеством оговорок.

Вновь приходится констатировать, что вся информация о произошедшем в Солсбери распространяется через СМИ в виде утечек и вбросов, которые нельзя проверить», — заявил представитель посольства.

Он отметил, что британская сторона продолжает отказываться от какого-либо сотрудничества с Россией.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании выкупит на деньги налогоплательщиков дом Сергея Скрипаля и дом полицейского, отравленных после использования нервно-паралитического вещества в британском городе Солсбери в марте.