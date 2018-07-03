В Кремле допустили личную беседу Путина и Трампа в Хельсинки

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться тет-а-тет в ходе саммита в Хельсинки, если будет достигнута договоренность. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп хочет провести конфиденциальную беседу с Путиным во время саммита в Хельсинки.

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«Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз», — сказал Песков.

По его словам, такой формат подходит российскому президенту, поскольку тот комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам.