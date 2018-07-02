В Госдуме усомнились в «искренности» украинского списка для обмена с Россией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что не верит в искренность украинской стороны при составлении списка россиян, которых Киев готов передать Москве в обмен на осужденных украинцев, передает РИА «Новости».

Калашников отметил, что украинская сторона не включила в список руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По мнению депутата, это связано с тем, что он еще не осужден.

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«Вышинского они не считают осужденным, он еще только обвиняемый. Нет приговора суда. Явно, что они лукавят, но логика юридическая, конечно, в этом есть… В их искренность в представлении данного списка я не верю. Но работать в любом случае нужно будет по этим фамилиям дальше, в том числе и с точки зрения возможных обменов», — заявил он.

Ранее вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко перечислила россиян, которых Украина готова передать российской стороне в обмен на своих граждан.