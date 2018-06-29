Песков рассказал, что Путин готов повторить Трампу

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что если президент США Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поднимет вопрос «российского вмешательства» в американские выборы, российский лидер будет готов повторить, что этого не было, передает РИА «Новости».

«Если эта тема будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов еще раз повторить, что Россия не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации», — сказал Песков.

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Также Кремль выразил уверенность в комплексном обсуждении сирийского вопроса Путиным и Трампом.

Ранее CNN сообщил, что Трамп намерен обсудить с Путиным вывод войск США из Сирии.