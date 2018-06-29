Туск: лидеры ЕС достигли миграционного соглашения

Глава Евросовета Дональда Туск в твиттере заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза достигли соглашения о миграции по итогам саммита в Брюсселе.

«Лидеры ЕС договорились по миграции», — написал Туск.

Ранее сообщалось, что Франция, Италия, а также другие страны Европейского союза (ЕС) договорились по черновику нового соглашения о миграции.

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Как отмечалось, помимо Италии и Франции черновое соглашение поддержали представители Мальты, Испании и Нидерландов.

При этом также стало известно, что Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС.