Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) не смогли подписать итоговый документ саммита европейских стран, так как его заблокировала Италия, сообщает Reuters.
«Поскольку один член противопоставил свои позиции всем выводам [саммита], в данный момент не принято никаких заключений», — заявил Дональд Туск, официальный представитель председателя Европейского совета.
В агентстве отметили, что подписание документа, по словам дипломатов, заблокировала Италия.
В связи с неподписанием документа также была отменена пресс-конференция после саммита, которая должна была состояться в четверг, 28 июня.
В итоговом документе должны были содержаться положения по политике стран в широком спектре вопросов — от безопасности до торговли.
Ранее премьер Италии Джузеппе Конте выступил против автоматического продления антироссийских санкций.