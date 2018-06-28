Военный эксперт из США сравнил Путина с «огромным русским медведем»

Американский военный эксперт, отставной лейтенант армии и бывший аналитик телеканала Fox News Ральф Питерс в эфире CNN сравнил президента России Владимира Путина с огромным русским медведем, а президента США Дональда Трампа — с ребенком, который стал жертвой зверя.

«Путин проглотил Трампа», — сказал Питерс во время эфира.

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По словам эксперта, наилучшим образом отношения Трампа и Путина отражает история с медведем и жертвой. Питерс говорит о том, что «огромный и широкий русский медведь» съел ребенка. Ребенок — это Дональд Трамп, а русский медведь — Владимир Путин.

Ранее стали известны подробности о будущей встрече Путина и Трампа, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.