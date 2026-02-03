Размер шрифта
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса насекомого

Россиянка подхватила инфекцию на Бали после укуса насекомого в ногу
Telegram-канал «Baza»

Россиянку госпитализировали на Бали после укуса насекомого в ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жительница Казани Анна, уехавшая на зимовку на остров в Юго-Восточной Азии, столкнулась с проблемами со здоровьем после укуса насекомого. Инцидент произошел во время рабочего созвона на террасе, где ее укусили в ногу. Сначала девушка не придала этому значения, однако позднее у нее поднялась температура и появилась сильная боль.

К утру состояние не улучшилось, а на месте укуса образовался фурункул. После обращения в страховую компанию Анне рекомендовали принять антигистаминный препарат, который не дал эффекта. В медицинском учреждении у пациентки выявили развивающуюся инфекцию, после чего было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве. Врачи вскрыли фурункул и установили дренаж, в течение нескольких дней пациентка проходила перевязки, затем рану зашили.

По предварительной версии медиков, причиной осложнений мог стать укус балийского жука-плавунца. Отмечается, что его укус не представляет угрозы для жизни, однако может сопровождаться выраженной болью, отеком, лихорадкой и риском инфицирования.

В декабре прошлого года россияне пожаловались на тигровых комаров на Гоа. После укусов на теле у туристов оставались большие волдыри. Местные врачи утверждали, что после укуса этих насекомых есть риск заражения лихорадками Зака и Западного Нила. Покусанных россиян отправляли сдавать анализы.

Ранее россиян предупредили об опасности песчаных блох на пляжах Индии.
 
