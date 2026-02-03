В Северной Осетии начальник отдела угрозыска потребовал взятку от мужчины

В Северной Осетии четырех полицейских подозревают в получении взяток

В Северной Осетии начальника отдела угрозыска МВД и еще трех полицейских подозревают в получении взяток. Об этом пишет Telegram-канал Ossetia News, приводя данные ФСБ.

«Начальник отдела уголовного розыска МВД по Правобережному району, его заместитель и два оперуполномоченных систематически занимались вымогательством взяток у жителей», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых заведены уголовные дела. При подтверждении вины сотрудники полиции будут уволены и понесут законное наказные, уточняет источник.

В свою очередь в местном СК добавили, что о преступлении сообщил мужчина, который давал взятку. Уточняется, что тот «осознал преступный характер содеянного» и обратился в органы.

В пресс-службе осетинского МВД сообщили, что по факту инцидента ведомством организована служебная проверка. Там добавили, что «обозначенные сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей».

