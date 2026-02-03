Размер шрифта
СК завершил расследование дела против бывшего начальника подразделения РЖД

СК передал в суд дело обвиняемого во взятках экс-начальника подразделения РЖД
Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел о взятках против бывшего начальника одного из подразделений ОАО «РЖД», а также в отношении взяткодателя и посредника. Дела были переданы в суд, сообщили РИА Новости в СК России.

По данным ведомства, в 2023 и 2024 годах, находясь в Москве, экс-начальник одного из подразделений ОАО «РЖД» получил взятку через посредника в размере 5 млн рублей. Взамен он должен был согласовать дополнительные планы перевозки грузов.

Правоохранители задержали всех фигурантов. С ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение и избраны меры пресечения. Кроме того, суд арестовал имущество фигурантов на общую сумму свыше 3 млн рублей. Это было сделано в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

В январе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», которых подозревают в организации многолетней коррупционной схемы в сфере управления вагонным хозяйством.

Ранее в Петербурге арестовали высокопоставленного чиновника Минобороны РФ по делу о взятке.
 
