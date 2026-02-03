«Что он с нами делает, девочки»: Галкин поделился свежими фото из Куршевеля

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свежими и, вероятно, заключительными фотографиями из Куршевеля, вызвав бурную реакцию фанаток в комментариях.

На кадрах артист предстал в оранжевой облегающей майке и черных штанах, позируя перед зеркалом. Внимание поклонниц прежде всего привлекли его подтянутая спортивная форма, новая прическа и щетина, придающая образу брутальность. Свой пост юморист сопроводил фразой: «Последний день в Куршевеле».

«Мы оценили. Хватит, достаточно, не успеваем слюни пускать»; «Не зря сегодня проснулась. Может, я снова полюблю эти ваши утры»; «Что он с нами делает, девочки!»; «Сколько можно дразниться-то! Алла Борисовна, примите меры, тут массовое помешательство грядет!» — написали под постом.

В конце января Максим Галкин обрел большую популярность в соцсетях после того, как опубликовал новые фотографии. Пользователи писали, что юморист изменился до неузнаваемости, и стали называть его новым секс-символом.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль. 16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов.

Ранее певица Куртукова рассказала, как относится к куршевелевским гуляньям под «Матушку».