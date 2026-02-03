Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

Зеленский заявил о необходимости «искать диалог» с Россией

Зеленский: надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается
Romina Amato/Reuters

Украина на переговорах в Абу-Даби 4-5 февраля будет «искать диалог» с Россией, однако Киев не собирается сдаваться. «РБК-Украина» пишет, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам Зеленского, на переговорах в Абу-Даби стороны будут обсуждать предложения российской стороны, которая проконсультировалась с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер подчеркнул, что договорился со своей делегацией «об обсуждении того, что привезут россияне и на какие компромиссы они готовы пойти».

«Не только должны быть сигналы по Украине. Я думаю, что наша группа знает, и от меня также, что надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Украина будет поддерживать предложения американцев по деэскалации конфликта.

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится 4 и 5 февраля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, участие в переговорах примет та же делегация, которая работала и во время предыдущего раунда, который прошел 23 и 24 января.

Переговоры должны были состояться еще 1 февраля, однако их перенесли на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Ранее экс-нардеп объяснил, почему Каллас не сможет сорвать переговоры между РФ и Украиной.
 
Теперь вы знаете
Даже одна доза алкоголя необратимо разрушает мозг. Насколько это правда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!