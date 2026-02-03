Зеленский заявил о необходимости «искать диалог» с Россией

Зеленский: надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается

Украина на переговорах в Абу-Даби 4-5 февраля будет «искать диалог» с Россией, однако Киев не собирается сдаваться. «РБК-Украина» пишет, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам Зеленского, на переговорах в Абу-Даби стороны будут обсуждать предложения российской стороны, которая проконсультировалась с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер подчеркнул, что договорился со своей делегацией «об обсуждении того, что привезут россияне и на какие компромиссы они готовы пойти».

«Не только должны быть сигналы по Украине. Я думаю, что наша группа знает, и от меня также, что надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Украина будет поддерживать предложения американцев по деэскалации конфликта.

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится 4 и 5 февраля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, участие в переговорах примет та же делегация, которая работала и во время предыдущего раунда, который прошел 23 и 24 января.

Переговоры должны были состояться еще 1 февраля, однако их перенесли на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

