Raymore Animal Control/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В городе Реймор в штате Миссури бездомная кошка, найденная на улице, была возвращена владельцам спустя 11 месяцев после исчезновения, пишет UPI.

Животное было подобрано сотрудниками приюта после обращения обеспокоенного местного жителя. Кошку доставили в службу контроля за животными, где ее отсканировали на наличие микрочипа.

Сканирование показало, что у кошки по кличке Харриет имеется зарегистрированный микрочип, а данные владельцев оказались актуальными. Это позволило оперативно связаться с семьей и организовать воссоединение питомца с хозяевами.

В опубликованном в социальных сетях сообщении представители приюта подчеркнули, что история Харриет служит напоминанием о важности микрочипирования домашних животных и своевременного обновления контактной информации.

«Даже простой микрочип может сыграть решающую роль в возвращении потерявшегося питомца домой — даже спустя длительное время», — говорится в сообщении.

