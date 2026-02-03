Пропавшая кошка вернулась к хозяевам спустя 11 месяцев благодаря микрочипу

В городе Реймор в штате Миссури бездомная кошка, найденная на улице, была возвращена владельцам спустя 11 месяцев после исчезновения, пишет UPI.
Животное было подобрано сотрудниками приюта после обращения обеспокоенного местного жителя. Кошку доставили в службу контроля за животными, где ее отсканировали на наличие микрочипа.
Сканирование показало, что у кошки по кличке Харриет имеется зарегистрированный микрочип, а данные владельцев оказались актуальными. Это позволило оперативно связаться с семьей и организовать воссоединение питомца с хозяевами.
В опубликованном в социальных сетях сообщении представители приюта подчеркнули, что история Харриет служит напоминанием о важности микрочипирования домашних животных и своевременного обновления контактной информации.
«Даже простой микрочип может сыграть решающую роль в возвращении потерявшегося питомца домой — даже спустя длительное время», — говорится в сообщении.
