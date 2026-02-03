Размер шрифта
Россиян предупредили о мощной вспышке на Солнце

В ИКИ РАН сообщили, что вспышка наивысшего класса X произошла на Солнце
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

На Солнце произошла вспышка наивысшего класса X. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце началась вспышка уровня X. Балл события — X1.5», — сказано в сообщении.

В лаборатории уточнили, что пик вспышки был зафиксирован в 17:08 по московскому времени.

До этого Солнце за короткий промежуток времени произвело сразу четыре мощные вспышки высшего класса X. Первая вспышка класса X1.0 была зарегистрирована 1 февраля в 12:33 по всемирному времени (UTC). Примерно через 11 часов, в 23:37 UTC, произошла значительно более сильная вспышка — X8.1. Уже 2 февраля последовали еще два события: вспышка X2.8 в 00:36 UTC и X1.6 в 08:14 UTC.

Все четыре вспышки произошли в одной и той же активной области Солнца — группе пятен, обозначенной как RGN 4366. По данным специалистов, эта область только начинает «смотреть» в сторону Земли, что повышает вероятность дальнейших вспышек.

Вспышки класса X считаются самыми мощными из возможных. Событие X8.1 стало самым сильным с октября 2024 года и вошло в число 20 наиболее мощных солнечных вспышек за всю историю наблюдений.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.
 
