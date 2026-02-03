Иностранный тренер выразил надежду на возвращение российских футболистов на международные турниры

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал высказывание президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном возвращение российских футболистов на международные турниры, передает «Матч ТВ».

«Надеюсь, политики смогут договориться ради мира и россияне вернутся к международным турнирам», — сказал Хиддинк.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее украинский клуб резко отреагировал на заявление Инфантино по России.