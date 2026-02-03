Глава МИД Венгрии заявил о бессмысленности отправки Киеву денег

Очевидно, кто одержит победу в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

По его словам, поэтому Европейскому союзу нет смысла отправлять Киеву миллиарды евро или больше оружия, поскольку это только продлит конфликт.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на $1,5 трлн, который можно сравнить со взрывом атомной бомбы.

По его словам, Киев выдвинул ЕС требование о выделении ему $800 млрд в течение следующих 10 лет. В документе украинской стороны также расписаны планы по привлечению средств. В рамках первого этапа Украина хочет, чтобы ей выделили $300 млрд. Кроме того, в документе говорится о еще $700 млрд на военные расходы в течение следующих 10 лет.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять деньги Украине.