Лариса Долина впервые после скандала отменила региональный концерт

Певица Лариса Долина отменила концерт в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выступление должно было пройти 8 марта. По данным издания, гастроли пришлось отменить из-за низких продаж билетов – 10%. На данный момент решает вопрос об отмене брянского концерта, который может пройти 9 марта.

Как отмечает Mash, организаторы объясняют отмену изменением в гастрольном графике.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. 1 февраля Долина сообщила, что снимает жилье.

Ранее Борисова отказалась верить в отсутствие квартир у Долиной.