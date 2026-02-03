Захарова охарактеризовала переговоры с США

Захарова: переговоры с США — сложнейшая работа в сложнейших условиях

Переговоры России с США — сложнейшая работа в сложнейших условиях. Так российско-американские переговоры охарактеризовала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе встречи со студентами Государственного университета управления, передает РИА Новости.

Она отметила, что «это не рутинная работа, не переговоры, которые ведутся традиционно».

«Это не только стандартные переговоры, которые привыкли проводить. Это сложнейшая кропотливейшая работа, которая ведется многопланово, многоуровнево, с разными треками», — указала дипломат.

2 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у России и США есть договоренности не подсвечивать содержание переговоров по Украине. Он отказался раскрывать «детальки» из-за «договоренностей». Медведев подчеркнул, что «это может повредить достижению результата», поскольку это «очень чувствительная сфера».

Ранее Дмитриев сообщил о дальнейших планах после встречи с делегацией США.