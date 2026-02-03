Легендарный тренер лондонского «Арсенала» рассказал, можно ли считать Сафонова основным в «ПСЖ»

Легендарный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что Сафонова можно считать первым номером французского «ПСЖ», передает «РБ Спорт».

«Матвей демонстрирует высокий уровень игры в этом сезоне. Думаю, теперь его можно расценивать как первого номера «ПСЖ», — сказал Венгер.

1 февраля «ПСЖ» обыграл «Страсбур» со счетом 2:1. На 20-й минуте Сафонов отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паникелли. Это первый отраженный им пенальти в основное время в составе парижан. Всего в текущем сезоне футболист уже пять раз справлялся с пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.

Для Сафонова этот матч стал вторым подряд в стартовом составе, до этого он сыграл с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (1:1).

«ПСЖ» с 48 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» с 30 очками занимает седьмую позицию.

Ранее Сафонов был включен в сборную 20-го тура чемпионата Франции.