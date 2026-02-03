Похищенную мать известной телеведущей ищут с дронами

Похищенную мать известной американской телеведущей Саванны Гатри ищут с дронами, тепловыми датчиками, вертолетами и самолетами. Об этом сообщило издание Metro со ссылкой на шерифа округа Пима (Аризона, США) Криса Наноса.

По словам шерифа, 84-летняя Нэнси Гатри была похищена утром 1 февраля, днем того же дня знакомые сообщили о ее пропаже. На месте преступления, добавил Нанос, были найдены образцы ДНК, которые сейчас изучают эксперты.

«У нас есть поводы полагать, что было совершено преступление. [Была похищена] 84-летняя женщина, которая страдает от некоторых болезней, имеет некоторые физические проблемы и нуждается в лекарствах — если не получит их в течение 24 часов, это может привести к летальному исходу», — предупредил он.

Шериф добавил, что мобильный телефон женщины находится в распоряжении правоохранителей.

Нэнси живет одна в особняке стоимостью $1 млн, куда вернулась туда после ужина с дочерью Энни вечером перед исчезновением.

«Нэнси Гатри находится в здравом уме. Произошедшее не связано с деменцией, она полностью в своем уме», — подчеркнул Нанос.

