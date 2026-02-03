Малолетний сын бойца СВО не выжил, поскользнувшись на гололеде

V1.RU: в Петров Вале 12-летний сын бойца СВО поскользнулся на дороге и не выжил

В Волгоградской области 12-летний мальчик поскользнулся, ударился головой и не выжил. Об этом сообщает V1.RU.

Ребенок возвращался с занятий и направлялся на групповой тренинг к педагогу-психологу. По дороге он свернул с основного маршрута и, со слов других школьников, поскользнулся на гололеде, упал на спину и ударился головой. Другие дети, ставшие очевидцами случившегося, сообщили об этом классному руководителю. Учитель вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место медики не смогли спасти мальчика. Информацию о произошедшем подтвердила глава Камышинского муниципального района Елена Береговая. По ее словам, отец мальчика ранее не вернулся из зоны СВО.

