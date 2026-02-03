Размер шрифта
Захарова упомянула западные спецслужбы, говоря о скандале с Эпштейном

Захарова: Эпштейн не мог не быть во внимании западных спецслужб
Сергей Гунеев/РИА Новости

То, что годами происходило вокруг финансиста Джеффри Эпштейна, не могло не заинтересовать внимание западных спецслужб. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова обратила внимание, что Эпштейн вел «чудовищную многолетнюю работу по развращению людей, шантажу и так далее». Она усомнилась, что о деятельности финансиста не знали спецслужбы.

«Все это в центре западного мира. Как вы понимаете, это не могло не быть объектом пристального наблюдения», — сказала дипломат.

30 января Минюст США обнародовал более 3 млн страниц из дела Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. Согласно архивным материалам, с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

В файлах по делу Эпштейна фигурируют имена десятков западных политиков, в том числе президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как причастность к скандальному расследованию может повлиять на западных политиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что именно Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом.
 
