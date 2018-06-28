FT: Помпео на следующей неделе посетит КНДР для переговоров по денуклеаризации

Государственный секретарь США Майк Помпео на следующей неделе отправится с официальным визитом в КНДР, чтобы обсудить планы северокорейских властей по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Сообщается, что визит Помпео будет первой поездкой высокопоставленного американского чиновника в КНДР после саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, который прошел 12 июня. В газете добавили, что их встреча широко критиковалась из-за небольшого числа конкретных договоренностей, к которым пришли лидеры стран.

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В издании также отметили, что Помпео отменил встречу со своим индийским коллегой 6 июля, чтобы посетить Пхеньян. В КНДР Госсекретарь проведет переговоры с неназванным высокопоставленным северокорейским чиновником.

«Помпео пришлось отменить встречу из-за важной поездки, связанной с Северной Кореей», — подчеркнул один из источников.

Ранее Помпео заявлял, что КНДР все еще представляет ядерную угрозу.