Меркель: НАТО хочет остаться готовым к диалогу с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в НАТО хотят оставаться готовыми к диалогу с Россией, передает РИА «Новости».

Об этом она заявила, выступая в бундестаге в четверг, 28 июня.

«Мы хотим оставаться готовыми к диалогу с Россией», — отметила Меркель.

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По словам канцлера, она поддерживает политику НАТО в отношении России, предполагающую сочетание диалога и сдерживания.

«Я разделяю позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что необходимо продолжать работу в рамках нашего двойного подхода к России. Мы должны укреплять наши возможности, но наше предложение о диалоге остается в силе», — подчеркнула Меркель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным после саммита НАТО 11-12 июля.