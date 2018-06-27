CNBC: в КНДР «быстрыми темпами» совершенствуют ядерный объект в Йонбене

КНДР «быстрыми темпами» улучшают свой единственный ядерный научно-исследовательский центр в Йонбене, несмотря на достижение договоренностей о денуклеаризации по итогам встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNBC.

Такой вывод следует из спутниковых фотографий, полученных аналитическим проектом о Северной Корее 38 North. В материале говорится, что улучшается инфраструктура исследовательского ядерного центра в Йонбене.

Реклама

Издание отмечает, что в рамках ускоренного совершенствования ядерного объекта в Северной Корее должны быть созданы новая насосная станция водяного охлаждения, ряд новых зданий, завершение строительства водного резервуара и возможная радиохимическая лаборатория.

Ранее СМИ сообщали, что США в ближайшее время представят КНДР график денуклеаризации.