Туск призвал ЕС готовиться к худшим сценариям из-за политики Трампа

Глава Евросовета Дональда Туск заявил, что из-за напряженности в трансатлантических отношениях Евросоюз должен быть готов к неблагоприятным сценариям. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Туска, необходимо учитывать геополитический контекст по итогам состоявшегося в Канаде саммита G7.

Реклама

«Несмотря на наши настойчивые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа», — сказал Туск.

Он добавил, что разногласия касаются не только сферы торговли. При этом Туск подчеркнул, что нужно готовиться к наихудшим сценариям, но не терять надежду на лучшее.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что политика президента США Дональда Трампа предоставила Европе исторический шанс стать сильнее.