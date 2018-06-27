Депутат Рады обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Депутат украинской Рады Евгений Мураев заявил, что американская сторона делает все для продолжения конфликта на Украине. Об этом он сказал в эфире NewsOne.

По словам Мураева, для восстановления отношений с соседними странами и возрождения экономики украинской стороне необходимо установить мир в регионе, а также отменить все установленные нынешним правительством санкции. Он заметил, что США этого не допустят, так как в настоящее время ограничительные меры направлены на ослабление России и Евросоюза.

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«Это два геополитических противника США, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории нашей страны», — заявил Мураев.

Он добавил, что в настоящее время власти на Украине потакают США, «изменяя родине».

Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что правительство страны довело население до обнищания.