Guardian назвал США «страной-изгоем»

Британская газета The Guardian пишет, что президент США Дональд Трамп превратил государство в страну-изгоя, которая столкнулась с критикой из-за разделения семей мигрантов, а также отказалась от единственного реального шанса стабилизировать климат, покинув Парижское соглашение по климату, пишет автор издания Джон Абрахам.

Однако это не следствие его «непоследовательной политики» — успех Трампа в том, что он способен общаться с людьми, вызывая у них сильные эмоции, становиться вирусным и заставлять людей думать, что он их понимает, отмечает автор.

The Guardian пишет, что подобные техники мастерства коммуникации Трампа описаны книге Джо Ромма «Как стать вирусным и добраться до миллионов» (How To Go Viral and Reach Millions).

Ранее видео, на котором вице-президент США Майк Пенс копирует действия президента США Дональда Трампа, стало вирусным.