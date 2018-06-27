В Москве начались переговоры Лаврова и Болтона

В Москве проходят переговоры между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, кортеж дипмиссии США прибыл на территорию Дома приемов российского ведомства. Встреча министра и советника проходит в закрытом формате.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона надеется обсудить с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном «печальное состояние» отношений между странами.