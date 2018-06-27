Посольство России заподозрило Британию в желании вовлечь ОЗХО «в свои игры»

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В посольстве России в Нидерландах заявили о том, что британская сторона все еще не предоставила доказательств в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в твиттере.

По словам пресс-службы посольства, «обман» стал словом дня. В заявлении подчеркивается, что Великобритания по-прежнему не предоставила убедительных доказательств своей точки зрения в связи с делом Скрипалей.

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«Они (Великобритания. — Газета.Ru) втянули своих союзников в шумную кампанию против России, теперь они пытаются вовлечь ОЗХО в свои игры на 4-й специальной сессии государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что посольство России в Великобритании направило принцу Чарльзу письмо после его визита в Солсбери, где неизвестным нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.