В Ереване не подтвердили сообщения об отставке мэра

Ереванская администрация не подтвердила публикации в местных СМИ об отставке градоначальника Тарона Маргаряна, передает РИА «Новости».

«Такой информации на данный момент у нас нет», — заявила сотрудница управления мэрии по информации и связям с общественностью.

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Местные СМИ опубликовали информацию об отставке Маргаряна после публикации в интернете фильма о его крупном состоянии и недвижимости. Перед этим он пропустил заседание городского совета.

Ранее об отставке Маргаряна сообщили источники в городской администрации. Отмечалось также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не планирует оставлять Маргаряна на посту главы столичной администрации.