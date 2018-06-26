Захарова прокомментировала запрет на въезд на Украину журналистам российских СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/403/11706403/TASS_26129272-pic905-895x505-71122.jpg">

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала запрет журналистам на въезд на Украину подтверждением репрессивной политики Киева в отношении российских СМИ, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Как отметила Захарова, абсурдность ситуации подчеркивает тема мероприятия, в котором журналисты планировали принять участие, — «Укрепление свободы масс-медиа и плюрализма на Украине в условиях конфликта».

Реклама

«Рестриктивные меры», по словам Захаровой, свидетельствуют о том, что официальный Киев и дальше будет проводить репрессивную кампанию в отношении российских СМИ, подавляя, таким образом, свободу слова в стране.

Представитель российского МИДа также сказала, что отсутствие жесткой реакции со стороны международного сообщества позволяет киевским властям почувствовать себя безнаказанными, и призвала осудить «данный возмутительный случай нарушения прав и свобод журналистов».

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ осудили запрет на въезд на Украину российским журналистам.