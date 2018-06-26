Примаков объяснил, почему ему запретили въезжать на Украину

Российский журналист и председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков объяснил, почему ему запретили въезд на украинскую территорию на ближайшие пять лет, передает ФАН.

По словам Примакова, его обвинили в том, что он является угрозой для нацбезопасности страны.

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«По прилете в аэропорт Борисполя в Киеве меня отвели от паспортного контроля в небольшую комнатку, где сотрудница очень вежливо и корректно, без всяких угроз объяснила, что я представляю угрозу национальной безопасности Украины», — рассказал Примаков.

Он добавил, что расписался, подтверждая, что понял смысл сказанного, после этого два закамуфлированных человека вывели Примакова в зал ожидания. В настоящее время он ожидает своего вылета в Москву.

Ранее Примаков дал комментарий после того, как ему отказали во въезде на украинскую территорию.